Пт, 21.12.2018
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  • Видео: «шакалья камера» запечатлела любопытного волка

Видео: «шакалья камера» запечатлела любопытного волка

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ФОТО: Pixabay

В конце октября в Саастна (волость Ляэнеранна) начала работать так называемая «шакалья камера», перед которой за пару месяцев успели засветиться не только шакалы, но также рыси и даже орлан, пишет Pärnu Postimees. Сегодня в кадр попал волк.

Зверь гулял перед камерой рано, около семи часов утра.

По словам зоолога и фотографа Тийта Хунта, это мог быть волк-одиночка, который прошлой зимой попал на видео в шести километрах от данной местности – на побережье Метсакюла.

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