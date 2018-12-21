Видео: «шакалья камера» запечатлела любопытного волка
21 декабря 2018, 16:58
В конце октября в Саастна (волость Ляэнеранна) начала работать так называемая «шакалья камера», перед которой за пару месяцев успели засветиться не только шакалы, но также рыси и даже орлан, пишет Pärnu Postimees. Сегодня в кадр попал волк.
Зверь гулял перед камерой рано, около семи часов утра.
По словам зоолога и фотографа Тийта Хунта, это мог быть волк-одиночка, который прошлой зимой попал на видео в шести километрах от данной местности – на побережье Метсакюла.