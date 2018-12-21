Видео: «шакалья камера» запечатлела любопытного волка

В конце октября в Саастна (волость Ляэнеранна) начала работать так называемая «шакалья камера», перед которой за пару месяцев успели засветиться не только шакалы, но также рыси и даже орлан, пишет Pärnu Postimees. Сегодня в кадр попал волк.