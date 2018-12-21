Видео: в Барселоне полиция застрелила собаку эстонца

Собака была в свое время названа Миннесотой, но Таури Руусалу называл брошенную собаку просто Сотой. «Она засыпала и просыпалась со мной...Сота проявляла ко мне больше любви, чем моя собственная семья», - говорит потерявший друга Руусалу.

Беседуя с El Pais, Руусалу иногда опускает голову, прерывает рассказ и будто входит в транс, поскольку разговоры о его потери даются ему тяжело. Собака была его постоянным соратником с момента приезда в Испанию, который произошел почти полтора года назад.

«Сота находилась с детьми и не царапала их, никого не кусала, в том числе и полицейского, который ее убил», - сказал Руусалу.

По словам Руусалу, один страж порядка Барселоны в прошлую среду достал пистолет и убил Соту, которая была смесью лабрадора и невиданной породы. По официальной версии, Сота укусила полицейского за руку и целилась ему в горло.

Эстонец яростно опровергает его версию. Его адвокат Инес Гуардиола, которая решила помогать ему бесплатно, попросила у суда не уничтожать останки Соты и требует предоставить записи камер видеонаблюдения отеля, перед которым Руусалу был с собакой в момент инцидента.

Горсовет Барселоны уже пообещал начать расследовать обстоятельства случившегося.

Руусалу, который живет на улице и продает браслеты, призвал очевидцев не молчать. Эстонец в среду в полдень шел вместе с Сотой мимо одного отеля в Барселоне, когда один страж порядка тронул его за плечо и попросил документы.

«Предложил, что напишу свое имя, поскольку его тяжело понять и полицейский подумал, что издеваюсь над ним», - рассказывает Руусалу свою версию, добавляя, что полицейский после этого дал ему пощечину. Между ними встала Сота. «Она встала на задние лапы и положила передние лапы на руки полицейского, но все время виляла хвостом и не кусала его».

«Подумал, что они играют», - сказал Руусалу, которые приказал собаке встать у него за спиной. Но страж порядка приказал эстонцу сесть в его автомобиль, после чего Сота начала гавкать и двигаться в сторону полицейского.

После этого последовал выстрел и собака умерла. «Он ничего не сказал, просто вытащил оружие и, не сомневаясь, застрелил ее».

Руусалу отметил, что не знает, испугался ли полицейский или хотел продемонстрировать свою власть. Эстонец признает, что после этого впал в ярость и схватился за скейтборд. Но полиция Барселоны осудила агрессивную позу путешественника с рюкзаком. По официальной версии, Руусалу ударил скейтбордом одного из стражей порядка.

Перед тем как попасть на улицы Барселоны, кочевник Руусалу путешествовал по Франции, Швейцарии и Германии, чтобы познакомиться с другими культурами.