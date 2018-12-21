Если начинали кормить птиц – кормите их до весны

Садовым птицам можно давать различные семена и жир, но жир не должен быть соленым. Птицы обрадуются семенам подсолнуха, пшену и овсяным хлопьям.

«Птицы привыкают к тому, что еда есть в каком-то месте, и если в одно утро ее там не будет, они потеряют ценное время в поисках еды, которой нет», - рассказал орнитолог Марко Валкер.