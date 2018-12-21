Если начинали кормить птиц – кормите их до весны
21 декабря 2018, 15:44
С наступлением зимы начинается сезон подкормки птиц во дворах. Портал ERR Novaator со ссылкой на «Актуальную камеру» пишет, что если вы начали кормить птиц, делайте это регулярно до весны.
Садовым птицам можно давать различные семена и жир, но жир не должен быть соленым. Птицы обрадуются семенам подсолнуха, пшену и овсяным хлопьям.
«Птицы привыкают к тому, что еда есть в каком-то месте, и если в одно утро ее там не будет, они потеряют ценное время в поисках еды, которой нет», - рассказал орнитолог Марко Валкер.