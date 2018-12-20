Мистер Фокс просит не использовать пиротехнику до Нового года

По словам мистера Фокса, проблема заключается в том, что живущие в городе собаки, кошки, птицы и другие животные панически боятся салютов и пиротехнических эффектов. Если в новогоднюю ночь их владельцы, по крайней мере, готовы к этому, то во все остальные дни взрывы петард и выстрелы салютов настигают домашних любимцев и их хозяев, как правило, неожиданно.

Мистер Фокс просит всех родителей поговорить об этом со своими детьми и объяснить им, что пугать и травмировать животных нехорошо.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, проблема стоит очень остро. Например, мистер Фокс живет на улице Лыйме, где любителей фейерверков очень и очень много.

«Недавно мне пришлось наблюдать картину, как молодой отец с двумя детьми устроил салют перед окнами многоквартирных домов. Мы были бы очень благодарны всем родителям, если бы они показали противоположный пример и объяснили своим детям, что пиротехнические взрывы и стрельба в городе вызывает у животных стресс. Кстати, и у людей тоже – особенно, если это происходит поздно вечером», - сказал Кальюлайд.