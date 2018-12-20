Актриса Русского театра пожервовала премию бездомным кошкам
20 декабря 2018, 13:37
15 декабря на юбилейном концерте Русского театра актриса Татьяна Космынина была удостоена премии имени Татьяны Солодниковой. Актриса решила передать премию расположенному в Кохтла-Нымме кошачьему приюту НКО Kurrmäu, пишет Lemmik.
НКО Fond Rõõmukuulutus уже на протяжении 20 лет традиционно вручает перед Рождеством премию одному выдающемуся актеру Русского театра.
Татьяна рассказала, что получение премии стало для нее сюрпризом, несмотря на то, что именно она была организатором юбилейного концерта.
Татьяна Космынина в меру своих возможностей уже много лет поддерживает различные приюты для животных. Когда Татьяна играет на сцене, в фойе театра всегда стоит ящик, в который можно бросить пожертвование для животных.