Актриса Русского театра пожервовала премию бездомным кошкам

Татьяна рассказала, что получение премии стало для нее сюрпризом, несмотря на то, что именно она была организатором юбилейного концерта.

Татьяна Космынина в меру своих возможностей уже много лет поддерживает различные приюты для животных. Когда Татьяна играет на сцене, в фойе театра всегда стоит ящик, в который можно бросить пожертвование для животных.