Вс, 16.12.2018
  • Барбос
  • В Нью-Джерси запретили использовать диких животных в цирке

В Нью-Джерси запретили использовать диких животных в цирке

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Цирк с животными. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Viktor Burkivski

В американском штате Нью-Джерси власть законодательно запретила использовать диких и экзотических животных в цирке. 15 декабря губернатор штата Фил Мерфи подписал «Закон Нози», пишет «24ТВ» со ссылкой на The Hill.

Документ назвали в честь 36-летнего слона Нози, который имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за жестокого обращения с ним в цирке.

«Я горжусь тем, что подписал "Закон Нози". И гарантирую, что Нью-Джерси не позволит эксплуатировать и жестоко обращаться с дикими и экзотическими животными в нашем штате. Эти животные должны находиться в их естественных средах, заповедниках, а не участвовать в спектаклях (цирковых – «24ТВ»), где их безопасность и безопасность людей подвергают риску», – подчеркнул Мерфи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ