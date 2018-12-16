В Нью-Джерси запретили использовать диких животных в цирке
16 декабря 2018, 16:23
В американском штате Нью-Джерси власть законодательно запретила использовать диких и экзотических животных в цирке. 15 декабря губернатор штата Фил Мерфи подписал «Закон Нози», пишет «24ТВ» со ссылкой на The Hill.
Документ назвали в честь 36-летнего слона Нози, который имеет серьезные проблемы со здоровьем из-за жестокого обращения с ним в цирке.
«Я горжусь тем, что подписал "Закон Нози". И гарантирую, что Нью-Джерси не позволит эксплуатировать и жестоко обращаться с дикими и экзотическими животными в нашем штате. Эти животные должны находиться в их естественных средах, заповедниках, а не участвовать в спектаклях (цирковых – «24ТВ»), где их безопасность и безопасность людей подвергают риску», – подчеркнул Мерфи.