В Нью-Джерси запретили использовать диких животных в цирке

«Я горжусь тем, что подписал "Закон Нози". И гарантирую, что Нью-Джерси не позволит эксплуатировать и жестоко обращаться с дикими и экзотическими животными в нашем штате. Эти животные должны находиться в их естественных средах, заповедниках, а не участвовать в спектаклях (цирковых – «24ТВ»), где их безопасность и безопасность людей подвергают риску», – подчеркнул Мерфи.