Зимняя рыбалка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

В середине ноября на реке Пийрсалу были задержаны два браконьера, незаконно промышлявшие форель, они оштрафованы на 600 евро, пишет BNS со ссылкой на Lääne Elu.