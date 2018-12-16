БарбосЗа незаконную ловлю форели браконьеров оштрафовали на 600 евроЗа незаконную ловлю форели браконьеров оштрафовали на 600 евроrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 декабря 2018, 11:47Зимняя рыбалка. Фото иллюстративное.ФОТО: Urmas LuikВ середине ноября на реке Пийрсалу были задержаны два браконьера, незаконно промышлявшие форель, они оштрафованы на 600 евро, пишет BNS со ссылкой на Lääne Elu.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьбраконьербраконьерствобраконьерырыбалкафорельштраф