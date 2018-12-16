Вознаграждение в 1000 евро не помогло: эстонский бизнесмен нашел свою собаку мертвой

Девятилетняя длинношерстная немецкая овчарка Ролли пропала из дома в волости Юленурме 18 ноября прошлого года. Хотя Карузе пообещал нашедшему вознаграждение и проверил огромное количество сообщений, собаку найти не удалось. Весной животное нашел сосед Карузе.

«В 50 или 100 метрах от дома сосед нашел во время таяния снега труп. К сожалению, это был наш Ролли. С одной стороны, настал душевный покой, что смогли похоронить нашего друга и знаем, что его больше нет. Но, конечно, жаль, что так произошло», - сказал Карузе.

Как Ролли туда попал, неизвестно. Карузе сам основательно прочесывал это поле.

«Я искал его там. Факт в том, что в начале его там не было. Он был немного в стороне от тропинки. Некоторые люди говорили, что, может, он ушел умирать. Но верю, что он хотел вернуться домой, но немного не дошел. В каком состоянии он был, мы не знаем, поскольку лисы и вороны его растерзали. По лапам все-таки понял, что это действительно Ролли».

Во время поисков бизнесмен невольно помог многим другим собакам. «После каждого сообщения ехал на место. Часть собак смог передать в приют».