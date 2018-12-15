Галерея: в Англии горит зоопарк, людей эвакуируют

По словам представителя зоопарка, огонь стал распространяться из зоны муссонного леса, где живут обезьяны, крокодилы, змеи и внесенный в список вымирающих животных суматранский орангутан. Один человек пострадал от задымления, о состоянии животных ничего не известно.