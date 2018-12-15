Крысы везде: Эстония переживает невиданное нашествие грызунов

Забудьте про ураганы, цунами и поднятие уровня моря. Потепление климата повлияло на Эстонию нашествием крыс, поскольку таких благоприятных условий для грызунов в нашей стране уже давно не было, пишет Postimees.
«По словам моего ирландского коллеги, численность крыс там выросла на 35 процентов. В Ирландии, где обычно льют дожди, летом была засуха и абсолютно чудесные условия для грызунов», - рассказывает один из опытнейших в Эстонии крысоловов, руководитель фирмы по уничтожению вредителей Rentok Тоомас Трей. Благодаря жаркому лету у крыс было больше пищи. Также, по его словам, нет оснований полагать, что ситуация в Эстонии отличается от Ирландии.
Трей говорит, что у крыс в год может быть от шести до десяти пометов. «Если благоприятные условия и природный враг отсутствует, один помет за год может дать до 2500 детенышей», - говорит он. В случае мышей — 3600 детенышей.
Что крыс действительно много, Трей видит возле своего дома в столичном районе Кристийне. «Направляясь утром на работу, вижу их бегающими по улице, хотя там нет ни одного заведения общественного питания», - говорит Трей. В отличие от мышей, которые ведут оседлый образ жизни и ищут еду только возле своего гнезда, крысы согласны отправиться в поход на несколько сотен метров. «Если еды нет, крыса пойдет туда, где она есть», - утверждает крысолов.
Но в городе нехватки еды нет — открытые мусорные ящики, брошенные остатки еды и так далее. По словам годами изучающего грызунов Андрея Милютина, для крысы достаточно упаковки от мороженого. «Она лизнет ее и желудок уже наполнен, животное же маленькое», - говорит зоолог.
Новые европравила на пользу крысам
Сейчас звонки в фирму по уничтожению вредителей раздаются с утра до вечера, хотя, по словам Трея, в этом нельзя винить только потепление климата: когда на улице стало холоднее, животные стали пытаться попасть в дома. Поскольку крысы ведут ночной образ жизни, посреди дня на улицах города их не встретишь. «Если вы днем видите крысу, значит популяция настолько большая, что голодное животное вынуждено в светлое время суток, рискуя жизнью, искать еду», - объясняет Трей.
Хотя в столице крыс чаще всего видят в Старом городе, с ними на самом деле приходится бороться по всему Таллинну. «Работы по уничтожению проводим как в Тынисмяэ, так и в Ласнамяэ», - говорит Трей.
На большое количество крыс в Старом городе повлияли не только благоприятные условия, но и люди, которые препятствуют избавлению от грызунов. «Мы не можем раскладывать яд везде, где хотелось бы, поскольку любопытные люди начинают вскрывать коробочки с ядом».
По его словам, крыс тяжело поймать в ловушку, поскольку эти животные имеют врожденную боязнь новых объектов. «Если поставить ловушку, от десяти дней до двух недель она будет обходить ее как инородное тело», - объясняет Трей. Мыши, наоборот, глупые и любопытные, поэтому сразу идут в ловушку.
Благополучной жизни крыс поспособствовал и вступивший в силу запрет на сильный крысиный яд. «На данный момент людям разрешено продавать яд в два раза слабее и я думаю, что этого мало для грызунов», - говорит Трей. Зоолог Андрей Милютин считает запрет верным: «Яд — это яд и он также опасен как оружие, которое любой желающий купить не может. В случае яда никогда нельзя знать, кто и как его будет использовать. Кроме того, яд загрязняет окружающую среду».
Природные враги крыс в Эстонии — лисы и совы, но они не живут в городах. В городах крысам могут угрожать собаки и кошки, но кошки в наше время с крысами не справляются. «Сам смотрел видео, где крыса гнала по улице кота», - рассказывает Милютин. В случае крыс можно наблюдать природный парадокс, поскольку животное живет возле своего главного врага — человека.
Трудности поиска нового дома
«У крыс очень сложная социальная структура и они не могут жить стаями, как люди», - рассказывает Милютин. В одном месте живет гнездо из нескольких матерей и отцов вместе с детенышами, они защищают свою территорию и не пускают других крыс. «Поэтому их не может быть безумно много в одном месте», - утверждает зоолог. У крыс есть своя четкая иерархия и сразу, как только их численность становится слишком большой, молодые вынуждены уйти. Тут важно, тепло или холодно на улице, и есть ли им, куда идти. Перед молодыми стоит выбор: присоединяться к уже имеющемуся гнезду или создавать свое.
По словам зоолога, в какое-то новое место жительства крыса должна как-то попасть, сама она в далекое место не попадет, даже если там идеальные условия. В его родном месте в Йыгевамаа, например, годами нет крыс. «Они просто туда не попадают и в районе также большая популяция бездомных котов», - говорит он.
Милютин не верит, что жизнь крыс сейчас очень легкая, поскольку количество подходящего нового жилья очень ограничено. «Люди становятся богаче и строят каменные дома, куда крысам тяжело попасть. Есть различные подсобные помещения, например, сараи и стойла, но там зимой холодно».
В наше время крысы доставляют много хлопот, перегрызая провода и оставляя людей без электричества и интернета. По словам Милютина, крысы изоляцию проводов не едят, а используют в качестве материала для гнезда.
На протяжении всей истории крыс обвиняли в распространении серьезных заболеваний. По словам Миллиона, проблема в том, что определенные заболевания у крыс и у людей общие. «Но в этом нет ничего страшного, я работаю с ними всю жизнь, я ловил их в больших количествах, и я жив и здоров», - заверил зоолог.
Руководитель фирмы по уничтожению грызунов Тоомас Трей иного мнения. «Они распространяют такие болезни, о которых вы не хотите даже знать», - говорит он. В качестве примера он привел лептоспироз.
Но зоолог отмечает, что нет причин брезговать крысами, поскольку они такие же животные. Кроме того, многие люди обязаны своей жизнью крысам, на которых проводили испытания лекарств.