Крысы везде: Эстония переживает невиданное нашествие грызунов

«По словам моего ирландского коллеги, численность крыс там выросла на 35 процентов. В Ирландии, где обычно льют дожди, летом была засуха и абсолютно чудесные условия для грызунов», - рассказывает один из опытнейших в Эстонии крысоловов, руководитель фирмы по уничтожению вредителей Rentok Тоомас Трей. Благодаря жаркому лету у крыс было больше пищи. Также, по его словам, нет оснований полагать, что ситуация в Эстонии отличается от Ирландии.

Трей говорит, что у крыс в год может быть от шести до десяти пометов. «Если благоприятные условия и природный враг отсутствует, один помет за год может дать до 2500 детенышей», - говорит он. В случае мышей — 3600 детенышей.

Что крыс действительно много, Трей видит возле своего дома в столичном районе Кристийне. «Направляясь утром на работу, вижу их бегающими по улице, хотя там нет ни одного заведения общественного питания», - говорит Трей. В отличие от мышей, которые ведут оседлый образ жизни и ищут еду только возле своего гнезда, крысы согласны отправиться в поход на несколько сотен метров. «Если еды нет, крыса пойдет туда, где она есть», - утверждает крысолов.

Но в городе нехватки еды нет — открытые мусорные ящики, брошенные остатки еды и так далее. По словам годами изучающего грызунов Андрея Милютина, для крысы достаточно упаковки от мороженого. «Она лизнет ее и желудок уже наполнен, животное же маленькое», - говорит зоолог.

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Сейчас звонки в фирму по уничтожению вредителей раздаются с утра до вечера, хотя, по словам Трея, в этом нельзя винить только потепление климата: когда на улице стало холоднее, животные стали пытаться попасть в дома. Поскольку крысы ведут ночной образ жизни, посреди дня на улицах города их не встретишь. «Если вы днем видите крысу, значит популяция настолько большая, что голодное животное вынуждено в светлое время суток, рискуя жизнью, искать еду», - объясняет Трей.

Хотя в столице крыс чаще всего видят в Старом городе, с ними на самом деле приходится бороться по всему Таллинну. «Работы по уничтожению проводим как в Тынисмяэ, так и в Ласнамяэ», - говорит Трей.

На большое количество крыс в Старом городе повлияли не только благоприятные условия, но и люди, которые препятствуют избавлению от грызунов. «Мы не можем раскладывать яд везде, где хотелось бы, поскольку любопытные люди начинают вскрывать коробочки с ядом».

По его словам, крыс тяжело поймать в ловушку, поскольку эти животные имеют врожденную боязнь новых объектов. «Если поставить ловушку, от десяти дней до двух недель она будет обходить ее как инородное тело», - объясняет Трей. Мыши, наоборот, глупые и любопытные, поэтому сразу идут в ловушку.

Домашняя крыса хорошо бегает и лазает, поэтому предпочитает жить в перекрытиях. Серая крыса предпочитает подвалы и трубопровод. ФОТО: MARGUS ANSU/EMF