Круговорот добра: россиянка взяла кредит, чтобы спасти собаку, а белорус его выплатил

Осенью 2018-го россиянка Тамара нашла на обочине дороги сбитую собаку, на лечение которой взяла кредит — двадцать тысяч российских рублей (639 белорусских рублей). Минчанин Виталий Гринь, который работает PR-консультантом, прочитал об этой истории на телеграм-канале Mash и полностью погасил кредит, пишет tut.by.
По информации Mash, Тамара живет в «одном курганском поселке» (в Курганской области России). Ей 63 года. Лечение найденной собаке требовалось срочно, но денег на него у пенсионерки не было. Пришлось взять кредит. Благодаря ему раненого пса выходили в клинике. Назвали его Яриком.
Утром 8 декабря об этом прочел Виталий Гринь: «Потом с коллегами обсуждали что-то, и к слову пришлась эта история. Типа, если я окажусь сбитым на обочине, крайне маловероятно, что кто-нибудь станет брать кредит на мое лечение. Только как-то грустно посмеялись».
А потом Виталий решил помочь. «На карте были деньги. Взял в редакции контакт и просто оплатил этот кредит», — рассказывает минчанин.
С самой Тамарой Виталий не связывался, но попросил у редактора Mash передать при случае следующее: «Тамара, спасибо, что спасли лежащего на обочине песеля! Надеемся, что всех нас кто-нибудь так спасет с этой всей сплошной русской обочины».