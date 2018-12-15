Круговорот добра: россиянка взяла кредит, чтобы спасти собаку, а белорус его выплатил

По информации Mash, Тамара живет в «одном курганском поселке» (в Курганской области России). Ей 63 года. Лечение найденной собаке требовалось срочно, но денег на него у пенсионерки не было. Пришлось взять кредит. Благодаря ему раненого пса выходили в клинике. Назвали его Яриком.

Утром 8 декабря об этом прочел Виталий Гринь: «Потом с коллегами обсуждали что-то, и к слову пришлась эта история. Типа, если я окажусь сбитым на обочине, крайне маловероятно, что кто-нибудь станет брать кредит на мое лечение. Только как-то грустно посмеялись».

А потом Виталий решил помочь. «На карте были деньги. Взял в редакции контакт и просто оплатил этот кредит», — рассказывает минчанин.