Видео: сивуч греется у костра
15 декабря 2018, 15:00
Жители Сахалина развели огонь на берегу моря, чтобы согреть выползшего на сушу сивуча, пишет russian.rt.
После осмотра ветеринаров у животного выявили повреждения глаз и тела, а также расстройство желудочно-кишечного тракта. Специалисты два дня наблюдали за тюленем и оказали ему необходимую помощь. Теперь он чувствует себя гораздо лучше.
Несмотря на то, что сивуч не боится людей, специалисты призвали местных жителей не вмешиваться в жизнь диких животных.