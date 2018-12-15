Сб, 15.12.2018
  • Барбос
  • Видео: сивуч греется у костра

Видео: сивуч греется у костра

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сивуч. Иллюстративное фото.

ФОТО: sealions.org.uk

Жители Сахалина развели огонь на берегу моря, чтобы согреть выползшего на сушу сивуча, пишет russian.rt.

После осмотра ветеринаров у животного выявили повреждения глаз и тела, а также расстройство желудочно-кишечного тракта. Специалисты два дня наблюдали за тюленем и оказали ему необходимую помощь. Теперь он чувствует себя гораздо лучше.

Несмотря на то, что сивуч не боится людей, специалисты призвали местных жителей не вмешиваться в жизнь диких животных.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ