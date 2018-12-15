В нынешнем сезоне в Эстонии застрелили 14 волков
15 декабря 2018, 12:06
В нынешнем сезоне охотники застрелили в Эстонии 14 волков, еще семь волков застрелены на основании специальных лицензий, сообщает BNS.
По состоянию на пятницу в Пярнумаа были отстрелены шесть волков, в том числе два по лимитам и четыре на основании специальных лицензий, в Ярвамаа три по лимиту, на Сааремаа один по лицензии и один по спецразрешению, а в Ляэнемаа один по лимиту и два по специальным лицензиям, свидетельствует статистика отстрелов.
По лицензии отстрелены по два волка в Ида-Вирумаа, Тартумаа и Валгамаа, а в Рапламаа на основании специальной лицензии убит один волк.
Согласно лимиту, в этом сезоне охотникам разрешен отстрел в Эстонии в общей сложности 38 волков.