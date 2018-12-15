Сб, 15.12.2018
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  • В нынешнем сезоне в Эстонии застрелили 14 волков

В нынешнем сезоне в Эстонии застрелили 14 волков

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Волк. Снимок иллюстративный.

ФОТО: DIETER NAGL/AFP

В нынешнем сезоне охотники застрелили в Эстонии 14 волков, еще семь волков застрелены на основании специальных лицензий, сообщает BNS.

По состоянию на пятницу в Пярнумаа были отстрелены шесть волков, в том числе два по лимитам и четыре на основании специальных лицензий, в Ярвамаа три по лимиту, на Сааремаа один по лицензии и один по спецразрешению, а в Ляэнемаа один по лимиту и два по специальным лицензиям, свидетельствует статистика отстрелов.

По лицензии отстрелены по два волка в Ида-Вирумаа, Тартумаа и Валгамаа, а в Рапламаа на основании специальной лицензии убит один волк.

Согласно лимиту, в этом сезоне охотникам разрешен отстрел в Эстонии в общей сложности 38 волков.

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