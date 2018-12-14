Интересно знать: почему кошки охотятся за елочными украшениями

Многие владельцы кошек имеют проблему со своими четвероногими, главным желанием которых является охота на елки и елочные украшения. Почему они так привлекают кошек, задался вопросом Postimees.
Охотничий инстинкт
Кошки считаются одомашненными животными, но охотничий инстинкт у них сохранился до сих пор. А это означает, что дерево, на котором находятся чудесные фигурки, может являться для них источником потенциальной добычи, и просто непозволительно пройти мимо него. Такому поведению помогают всевозможные цветные игрушки, на которых ваша кошка может тренировать свой охотничий инстинкт. Она не хочет причинить вред вашей лесной красавице, для нее это своего рода веселая охота.
Хочется полазать
Для кошек нет никаких проблем, чтобы забраться на макушку дерева и частично они делают это для того, чтобы почувствовать себя в безопасности. Чем выше они заберутся, тем меньше вероятность того, что какой-то враг до них дотянется. Лазание по елке дает кошке и возможность лучше держать под контролем окрестности. Кто знает, вдруг где-то притаилась добыча, которую можно поймать?
Потребность во внимании
За охотой на елочные украшения может скрывать и вероятность того, что ваша кошка пытается заполучить ваше внимание. Праздничный период приносит много хлопот, и если вы слишком надолго увлеклись упаковкой подарков или украшением елки, кошка найдет, как выразить свое неудовольствие. Например, можно поиграть с елочными украшениями и посбрасывать их на пол. Если кошка будет просто играть со своей игрушкой, это не даст нужного эффекта, но если расколотить что-то хрупкое, это гарантированно принесет внимание.