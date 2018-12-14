Интересно знать: почему кошки охотятся за елочными украшениями

Охотничий инстинкт

Кошки считаются одомашненными животными, но охотничий инстинкт у них сохранился до сих пор. А это означает, что дерево, на котором находятся чудесные фигурки, может являться для них источником потенциальной добычи, и просто непозволительно пройти мимо него. Такому поведению помогают всевозможные цветные игрушки, на которых ваша кошка может тренировать свой охотничий инстинкт. Она не хочет причинить вред вашей лесной красавице, для нее это своего рода веселая охота.

Хочется полазать

Для кошек нет никаких проблем, чтобы забраться на макушку дерева и частично они делают это для того, чтобы почувствовать себя в безопасности. Чем выше они заберутся, тем меньше вероятность того, что какой-то враг до них дотянется. Лазание по елке дает кошке и возможность лучше держать под контролем окрестности. Кто знает, вдруг где-то притаилась добыча, которую можно поймать?

Потребность во внимании