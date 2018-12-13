Фото: в Эстонии наградили лучших кинологов и служебных собак

В пограничном пункте Мууга были отмечены грамотами лучшие кинологи и лучшие служебные собаки 2018 года. По словам руководителя учебного центра колледжа полиции и погранохраны Академии МВД Юри Паюсоо, награждение лучших кинологов и их воспитанников в торжественной обстановке очень важно. Этим показывается, что их повседневную работу высоко ценят.

«Тренировка служебных собак - сложное и недешевое дело. Служебная собака – инструмент, использование которого регулируется законом. И в тоже время этот инструмент может быть куплен, продан и даже выброшен. Но в конце концов он полноправный член семьи и домашний любимец, который после завершения службы останется со своим хозяином, - сказал Паюсоо. - В любом случае, люди, которые выбрали для себя это непростое занятие, должны видеть, что в них нуждаются, чтобы блеск в глазах не исчез, и чтобы были чиновники, готовые помочь».

По словам главного технологического специалиста Налогового департамента Пирет Тинкузе, роль служебных собак в работе департамента очень важна в вопросах предотвращения ввоза и распространения контрабандных и запрещенных веществ. «Хочу сказать, что все наши служебные собаки имеют много достижений в этом году, все же лучшим кинологом 2018 года по версии департамента выбран Янар Мяннисте и его служебная собака Теди, чья работа была просто замечательная. Так же хочу отметить Урве Калу и ее спаниеля Стеффи, который помогал нам на протяжении 11-и лет», - сказала она.

Лучшие кинологи и служебные собаки ведомств

Министерство юстиции, обслуживание тюрем – охранник отдела надзора тюрьмы Виру Яаника Пийр и немецкая овчарка Картаго.

Яаника и Картаго сильная команда К9, работа которых делает тюрьму Виру безопасной. Выбор их лучшими подтверждают их достижения как на службе, так и на соревнованиях. Яаника и Картаго показали очень хорошие результаты на соревнованиях: в профессиональных соревнованиях Narkokoerte XI команда заняла первое место по послушанию и второе место в поиске комнаты.

Налогово-таможенный департамент – кинолог Южного таможенного пункта Янар Мяннисте и лабрадор Тед.

Янар - трудолюбивый, добросовестный, старательный работник таможни, вместе с наркособакой Тедом они отличная команда. Их работа заключается в проведении проверок для выявления преступлений, связанных с наркотиками. Янар и Тед будут продолжать свою успешную работу с Южным таможенным пунктом и с другими отделениями Налогово-таможенного департамента.

На их счету в этом году обнаруженных: 525 гр марихуаны, 140 гр кокаина, 150 гр кристаллов MDMAd (экстази). В дополнение к обнаруженным наркотикам, на счету Янара и Теда очень хорошие результаты в обнаружении других нелегальных веществ.

Департамент полиции и погранохраны – руководитель полицейского участка Раквере комиссар Рауль Бамберг и бельгийская овчарка Начо.

Рауль и Начо вместе обнаружили и задержали несколько преступников, а также помогли найти пропавших людей. Рауль и Начо работали в сотрудничестве и с военной полицией, обнаружили находки военного времени.

Центр деминирования спасательного департамента – Пирет Гросс и служебная собака немецкая овчарка Дооре.

Пирет продемонстрировала добросовестное отношение к работе, что несомненно является примером для других кинологов. В области деминирования сложно выделить какое-то одно или два значимых события, которые подтвердят достижения кинолога. Скорее их работа направлена на предотвращение. Пирет – кинолог, на которого всегда можно рассчитывать и быть уверенным, что работа будет выполнена наилучшим образом.

Военная полиция сил обороны – фельдфебель Мартин Сихт и немецкая овчарка Бруно.