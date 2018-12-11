В Минске открылся приют для летучих мышей

Экологи собирали деньги на холодильник, в котором летучие мыши смогут переждать зиму, еще в прошлом году. Несколько дней назад приют принял первых постояльцев. Холодильник находится в Республиканском центре экологии и краеведения.

Летучих мышей на зимовку подвешивают в специальных мешочках, так ученым проще отслеживать, как изменяется их вес.

«В прошлую среду мы загрузили на зимовку десять летучих мышей, сегодня будем еще шесть особей загружать, еще три ждут обработки. Всего у нас в центре сейчас 19 животных, — рассказал порталу научный сотрудник НПЦ по биоресурсам НАН Белорусии Алексей Шпак. — Летучие мыши гнезд не строят, в нашей стране они используют для зимовки в основном постройки человека, а раз так, то очень часто возникает конфликт. Наша задача — помочь животным пережить зиму».

Холодильники для летучих мышей есть во многих странах, в Белоруссии такой появился впервые. В холодильнике летучие мыши находятся при температуре от 0ºС до +5ºС. Летучих мышей становится все меньше, все виды этих животных охраняются в Европе.