Арабский ответ конной полиции: в ОАЭ появятся патрули на верблюдах

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби создали полицейские патрули, которые будут перемещаться на верблюдах, сообщает «24ТВ» со ссылкой на Gulf News.
Такой шаг, считают в полиции, не только усилит безопасность, но и является частью арабских традиций.
«Полиция прошла обучение в соответствии с лучшими стандартами для выполнения своих общественных обязанностей по предотвращению преступлений и общению с населением», – заявил глава полиции Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси.
Одногорбые верблюды называются кораблями пустыни. Они играли важную роль, поскольку помогали перевозить товары, были основным источником мяса, молока и даже шерсти.
Верблюды также служили символом статуса, поскольку богатство отражалось в количестве верблюдов. Также животные использовались как форма валюты и могли быть очень прибыльными, если они выиграли гонки или конкурсы красоты.