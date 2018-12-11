Арабский ответ конной полиции: в ОАЭ появятся патрули на верблюдах

Такой шаг, считают в полиции, не только усилит безопасность, но и является частью арабских традиций.

«Полиция прошла обучение в соответствии с лучшими стандартами для выполнения своих общественных обязанностей по предотвращению преступлений и общению с населением», – заявил глава полиции Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси.

Одногорбые верблюды называются кораблями пустыни. Они играли важную роль, поскольку помогали перевозить товары, были основным источником мяса, молока и даже шерсти.