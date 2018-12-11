Тигровая Брина готова ехать в новый дом

Бывший хозяин не пришел за Бриной, и теперь она готова ехать в новый дом. Это сообразительная, веселая, контактная собака. Она отлично ладит с собаками и спокойно относится к кошкам. Брина стерилизована.

Если вы хотите забрать Брину в свою семью, свяжитесь с приютом по телефону: 53494045 (каждый день с 10 до 17) или по электронной почте: info@pets.ee.