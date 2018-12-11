Вт, 11.12.2018
  • Барбос
  • Тигровая Брина готова ехать в новый дом

Тигровая Брина готова ехать в новый дом

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Брина – двухлетняя умная собака среднего роста. Она поступила в приют Loomade Hoiupaik 16.11.2018 из поселка Паламусе в Йыгевамаа.

Бывший хозяин не пришел за Бриной, и теперь она готова ехать в новый дом. Это сообразительная, веселая, контактная собака. Она отлично ладит с собаками и спокойно относится к кошкам. Брина стерилизована.

Если вы хотите забрать Брину в свою семью, свяжитесь с приютом по телефону: 53494045 (каждый день с 10 до 17) или по электронной почте: info@pets.ee.

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