К пярнуской полиции присоединился очаровательный новый сотрудник

Некоторые вещи Джек уже выучил в школе. Например, он знает, что нужно выполнять команду, когда слышит свою кличку и получает лакомство. Начальный этап обучения прошел со сложностями, поскольку в первый раз собака не очень хорошо поняла задание, но старалась.