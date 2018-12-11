К пярнуской полиции присоединился очаровательный новый сотрудник
11 декабря 2018, 13:28
К коллективу Ляэнаской префектуры присоединился двухмесячный щенок немецкой овчарки Джек, который родился недалеко от Хельсинки и на данный момент уже начал обучение с сотрудницей полиции Биргит, передает Pärnu Postimees.
Некоторые вещи Джек уже выучил в школе. Например, он знает, что нужно выполнять команду, когда слышит свою кличку и получает лакомство. Начальный этап обучения прошел со сложностями, поскольку в первый раз собака не очень хорошо поняла задание, но старалась.
По окончании тренировочного периода Джек станет полноправной служебной собакой и будет поддерживать порядок в Пярну вместе с Биргит.