В Омске девушка бросила 50 кошек в арендном жилье

«Девушка бросила в съемной квартире 50 кошек. Сейчас они находятся в сарае (теплый). Кошки убили всю квартиру. Отдадим в добрые руки, приют, куда-нибудь. Мы не можем их содержать. Если есть возможность пристроить или подсказать куда отдать. Пишите пожалуйста».

Пользователи соцсети не остались равнодушными. Во всяком случае, сразу же появилось около 40 комментариев. Кто-то возмущался, зачем девушке нужно было столько кошек, кто-то предположил, что она ела животных или хотела пустить их на шубу, а кто-то подсказал, что можно отдать кошек в приют «Будка «Омск».