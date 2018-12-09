Новогоднее желание Рафаэля – обрести семью

Этот трехлетний пес ростом по колено ждет свою семью в Таллиннском приюте по адресу Пальяссааре-теэ, 85. Если вы хотите забрать Рафаэля к себе, свяжитесь с Таллиннским приютом для животных по электронной почте: tallinn@varjupaik.ee или по телефону: 514 1431.

Для каждого приютского животного самым большим подарком стал бы, безусловно, собственный настоящий дом. Varjupaikade MTÜ вместе с PetCity собирает вещи для приютов в рамках благотворительной кампании. В каждом магазине PetCity есть ящики для пожертвований, содержимое которых передается зоозащитной организации. Каждый клиент PetCity может сам решить, что именно он хочет подарить жителям приютов. В каждом магазине есть список необходимых приютам вещей, который поможет сделать выбор.