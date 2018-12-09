В Белоруссии волки загрызли собаку: местные опасаются нападений на людей

В эти дни вся белорусская Березовка, расположенная в Лидском районе Гродненской области, обсуждает появление на окраине города волков, пишет tut.by. Говорят, дикие животные уже загрызли трех собак, местные жители опасаются, как бы не случилось нападений на людей. Чего опасаться местным, «Лiдская газета» спросила охотника Сергея Кулеша.
«То, что видели в окрестностях Березовки двух волков, правда, — подтвердил он. — У меня есть информация об одной пострадавшей от них собаке. Дом ее владельцев находится в конце улицы Садовой, но в отдалении от других жилых домов, практически в лесу, местные его называют хутором. Двух волков в том районе видели две женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой. Охотники также замечали серых хищников — одного побольше, другого поменьше — в районе соседних деревень Пудино и Журавельники. Стоит сказать, что волки эти не местные, ближайшее логово — в Налибокской пуще. Но если учесть, что волк в сутки проходит около 70 километров, а Налибокская пуща в 25-ти, то вполне объяснимо их появление вблизи Березовки».
Опытный охотник успокаивает местных: если волки здоровы, то они вряд ли будут бросаться на людей: «Здоровый зверь всегда будет избегать контакта с человеком и уходить от него, поэтому не стоит пугаться, увидев вдалеке волков. Нападает волк (да и любой зверь) на человека только в случае прямой угрозы его жизни — некуда убежать, он раненый, больной, голодный. О голоде говорить пока не приходится, так как в это время пропитание зверь добудет легко — нет ни снега по колено, ни морозов. Охотники, которые видели зверей, не заметили в них признаков заболеваний, выглядят волки хорошо».
Пока люди обсуждают, придут ли волки еще, и боятся выходить в лес, Березовский горисполком уже отправил заявку в Новогрудское охотничье общество о принятии необходимых мер.