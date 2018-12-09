В Белоруссии волки загрызли собаку: местные опасаются нападений на людей

«То, что видели в окрестностях Березовки двух волков, правда, — подтвердил он. — У меня есть информация об одной пострадавшей от них собаке. Дом ее владельцев находится в конце улицы Садовой, но в отдалении от других жилых домов, практически в лесу, местные его называют хутором. Двух волков в том районе видели две женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой. Охотники также замечали серых хищников — одного побольше, другого поменьше — в районе соседних деревень Пудино и Журавельники. Стоит сказать, что волки эти не местные, ближайшее логово — в Налибокской пуще. Но если учесть, что волк в сутки проходит около 70 километров, а Налибокская пуща в 25-ти, то вполне объяснимо их появление вблизи Березовки».

Опытный охотник успокаивает местных: если волки здоровы, то они вряд ли будут бросаться на людей: «Здоровый зверь всегда будет избегать контакта с человеком и уходить от него, поэтому не стоит пугаться, увидев вдалеке волков. Нападает волк (да и любой зверь) на человека только в случае прямой угрозы его жизни — некуда убежать, он раненый, больной, голодный. О голоде говорить пока не приходится, так как в это время пропитание зверь добудет легко — нет ни снега по колено, ни морозов. Охотники, которые видели зверей, не заметили в них признаков заболеваний, выглядят волки хорошо».