Вс, 9.12.2018
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  • В Калифорнии собака месяц ждала своих эвакуированных хозяев

В Калифорнии собака месяц ждала своих эвакуированных хозяев

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Мэдисон дождался хозяев.

ФОТО: Facebook

Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернулись к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии был их дом, сообщил портал «24ТВ» со ссылкой на телеканал FOX8.

Собака Мэдисон ждала их, словно охранял свой бывший дом, сообщили в местной организации по спасению бездомных животных. Отмечается, что одна из сотрудниц организации подкармливала пса.

В ноябре на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность.

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