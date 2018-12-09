В Калифорнии собака месяц ждала своих эвакуированных хозяев
9 декабря 2018, 16:21
Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернулись к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии был их дом, сообщил портал «24ТВ» со ссылкой на телеканал FOX8.
Собака Мэдисон ждала их, словно охранял свой бывший дом, сообщили в местной организации по спасению бездомных животных. Отмечается, что одна из сотрудниц организации подкармливала пса.
В ноябре на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность.