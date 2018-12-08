«Репортер»: лоси угрожают безопасности жителей Виймси

Один из попавших в аварию с участием лося жителей Виймси, Ярмо Кыстер, рассказал репортерам, что на момент столкновения он ехал со скоростью 80-85 км/с при разрешенных 90 км/ч. Водитель успел немного притормозить, но лось все равно оказался почти в салоне. Ярмо повезло – ребенка он отвез в школу непосредственно перед аварией, а сам отделался ранами от битого стекла.

По словам специалиста по окружающей среде волоси Виймси Лийзи Арм, в этом регионе должны были бы проживать четыре лося, но в на самом деле их от 21 до 23 особей, и это проблема для региона. По подсчетам городского егеря Марко Орупа, в волости сейчас обитают более 30 особей и всего лишь вопрос времени, когда очередная авария закончится чьей-нибудь смертью.