Отличная новость: потерявшие семью Терри и Поттер обрели новый дом

На прошлой неделе портал Lemmik писал о двух братьях – Терри и Поттере, которые остались без семьи. Спустя всего несколько часов после публикации нашлись люди, которым собаки запали в душу, уже сегодня братья уехали в свой новый дом.
Лийзи Сийль, в дом родителей которой переехали Терри и Поттер, рассказала, что на новом месте собаки сначала были возбуждены, но быстро привыкли: «Мы позволили им побегать по саду, чтобы ознакомится с местом. Оставили открытой дверь гаража и положили в помещение одеяло из их прошлого дома, а также поставили еду и воду, чтобы заманить собак в помещение».
План сработал – Терри и Поттер немного посидели в гараже, а потом через открытую внутреннюю дверь побежали знакомиться с домом.
По словам Лийзи, Терри и Поттер напоминают предыдущих собак семьи, и, как выяснилось, они происходят из того же питомника, что и такса, жившая в этом доме и умершая несколько лет назад. Новая хозяйка отметила, что семья хотела взять именно двух собак, так что теперь и собаки, и семейство Сийль счастливы.