Отличная новость: потерявшие семью Терри и Поттер обрели новый дом

Терри и Поттер. ФОТО: личный архив.

Лийзи Сийль, в дом родителей которой переехали Терри и Поттер, рассказала, что на новом месте собаки сначала были возбуждены, но быстро привыкли: «Мы позволили им побегать по саду, чтобы ознакомится с местом. Оставили открытой дверь гаража и положили в помещение одеяло из их прошлого дома, а также поставили еду и воду, чтобы заманить собак в помещение».

План сработал – Терри и Поттер немного посидели в гараже, а потом через открытую внутреннюю дверь побежали знакомиться с домом.