Галерея: полицейскую собаку Рико с честью проводили на пенсию

Сегодня у полицейского пса Рико был последний рабочий день. Как пишет Lemmik, хвостатый полицейский прослужил на благо страны целых восемь лет. В благодарность за службу Рико был премирован почетной табличкой и игрушкой.
Рико – большой и спокойный немец, который за свою карьеру задержал воров кабелей, прятавшихся в лесу, нашел мужчину, который отправился в лес чтобы совершить самоубийство, а также задержал преступника, угрожавшего продавцу в магазине предметом, похожим на оружие.
Самый длинный поиск в работе Рико был в 2014 году в волости Куусалу, когда он учуял запах вора, укравшего моторную лодку. Злоумышленника пес догнал через полтора километра.
Рико – пример для подражания, который с честью вышел на заслуженную пенсию. Пыхьяская префектура полиции желает Рико и его проводнику Алару много вкусностей и игрушек!