Галерея: полицейскую собаку Рико с честью проводили на пенсию

Рико – большой и спокойный немец, который за свою карьеру задержал воров кабелей, прятавшихся в лесу, нашел мужчину, который отправился в лес чтобы совершить самоубийство, а также задержал преступника, угрожавшего продавцу в магазине предметом, похожим на оружие.

Самый длинный поиск в работе Рико был в 2014 году в волости Куусалу, когда он учуял запах вора, укравшего моторную лодку. Злоумышленника пес догнал через полтора километра.