Пес ценой собственной жизни спас солдат

Собака по кличке Майко, отправившаяся в Афганистан в составе американской армии, погибла во время перестрелки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Инцидент произошел в провинции Нимроз 24 ноября. Семилетний пес пытался спасти своих хозяев, подставившись под выстрелы противника. Издание отмечает, что это помогло солдатам вытеснить врагов с их позиции.
«Действия Майко спасли жизнь его проводника, сержанта Джоба и других рейнджеров», — говорится в прощальном письме.
Along with SGT Jasso, MPC Maiko was killed in action on 24 November 2018 in Afghanistan. His actions saved the life of his handler and other Rangers. Thank you for your service and sacrifice! pic.twitter.com/gVquyLsHFe— Morgan in J1 (@usawtfmJ1) December 2, 2018
Майко родился в Нидерландах в 2011 году и прибыл в США в полуторагодовалом возрасте. Пес многократно участвовал в кампаниях по противодействию боевикам, а также помогал в разминировании зданий и обнаружении взрывных устройств. Он также успел поработать под руководством нескольких рейнджеров.