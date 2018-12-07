Из-за жары в Австралии гибнут десятки тысяч летучих мышей

Женщина и ее двое детей вынуждены были переехать во временное убежище из-за трупного запаха. Австралийка обнаружила тысячи мертвых летучих мышей на участке возле своего дома. Трупы за ночь начали разлагаться и источать невыносимый смрад. Инцидент произошел в австралийском городе Кэрнс, штат Квинсленд, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.
Австралийский город Кэрнс страдает от сильной жары. Ее не выдерживают летучие мыши, которые массово погибают. Местная жительница Филиппа Шур обнаружила в своем дворе 5,5 тысячи трупов летучих мышей.
По словам австралийки, она едва не потеряла сознание от сильного трупного запаха. Власти выделили ей и ее детям временное жилье, где она останется, пока спецслужбы и волонтеры не помогут убрать всех мышей.
От подобной проблемы страдает весь город. В церкви отменяют службу из-за невыносимого запаха гниющих летучих мышей.
Выживших детенышей мышей собирают и передают в местный центр для животных.