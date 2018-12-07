Из-за жары в Австралии гибнут десятки тысяч летучих мышей

Австралийский город Кэрнс страдает от сильной жары. Ее не выдерживают летучие мыши, которые массово погибают. Местная жительница Филиппа Шур обнаружила в своем дворе 5,5 тысячи трупов летучих мышей.

По словам австралийки, она едва не потеряла сознание от сильного трупного запаха. Власти выделили ей и ее детям временное жилье, где она останется, пока спецслужбы и волонтеры не помогут убрать всех мышей.