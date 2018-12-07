Вопрос ветеринару: можно ли кастрировать взрослую собаку?

«Хотелось бы узнать, можно ли кастрировать семилетнюю собаку? Это мини той-терьер, проблем со здоровьем у него быть не должно, но недавно он начал справлять нужду прямо в доме», - пишет читатель портала Lemmik.
Отвечает ветеринар клиники «PetCity Лыунакескус» Хелен Рамъялг:
Из вопроса ясно, что вы хотите кастрировать собаку из-за того, что она ходит в туалет дома. Эта проблема не всегда связана с кастрацией – такое поведение может указывать на проблемы со здоровьем. Поэтому я рекомендую обязательно сводить собаку в клинику, где проведут анализ мочи и другие исследования при необходимости.
Семилетнюю собаку, безусловно, можно кастрировать, но до операции животному в таком возрасте нужно сделать анализ крови, чтобы снизить сопутствующие анестезии риски.
Кастрация уменьшает риск болезней предстательной железы, которые могут возникнуть с возрастом.