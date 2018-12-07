Вопрос ветеринару: можно ли кастрировать взрослую собаку?

Из вопроса ясно, что вы хотите кастрировать собаку из-за того, что она ходит в туалет дома. Эта проблема не всегда связана с кастрацией – такое поведение может указывать на проблемы со здоровьем. Поэтому я рекомендую обязательно сводить собаку в клинику, где проведут анализ мочи и другие исследования при необходимости.