Зоозащитники опубликуют жуткие кадры, сделанные на пушной ферме

Зоозащитная организация MTÜ Loomus уже в эту пятницу опубликует книгу под названием «Фабрики животных», пишет Lemmik. Презентует книгу один из ее авторов Кристо Мууримаа. В книге будут кадры, которые на протяжении десяти лет тайно делались на пушной ферме Финляндии.
До нынешнего времени авторы книги Кристо Мууримаа и Юха Кертола действовали анонимно.
«Впервые в Эстонии можно будет увидеть людей, которые рисковали жизнями и свободой, чтобы опубликовать будни животных, - говорит руководитель Loomuse Кадри Таперсон. – Без усилий Кристо мы бы до сих пор не знали, в каких условиях на самом деле находятся животные и как далека эта жизнь от представления общества, получающего прибыль». По оценке Таперсон, даже если тайные съемки не отвечают требованиям закона, они оправданы и точки зрения морали.
Кристо Мууримаа – зоозащитник и политический исследователь. Юха Кертола – активист и фотограф. Их совместные работы опубликованы в таких изданиях Sunday Times, Newsweek, Helsingin Sanomat и т.д.
Бесплатная презентация книги и встреча с автором пройдет в клубе «Rebane» 7 декабря в 18.00. Встреча будет проводиться на английском язые. Веганские закуски предложены рестораном Vegan Restoran V.