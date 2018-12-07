Зоозащитники опубликуют жуткие кадры, сделанные на пушной ферме

«Впервые в Эстонии можно будет увидеть людей, которые рисковали жизнями и свободой, чтобы опубликовать будни животных, - говорит руководитель Loomuse Кадри Таперсон. – Без усилий Кристо мы бы до сих пор не знали, в каких условиях на самом деле находятся животные и как далека эта жизнь от представления общества, получающего прибыль». По оценке Таперсон, даже если тайные съемки не отвечают требованиям закона, они оправданы и точки зрения морали.