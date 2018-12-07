БарбосВидео: геккон советует пить много воды и улыбаться!Видео: геккон советует пить много воды и улыбаться!rus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать7 декабря 2018, 12:52ФОТО: Скриншот с сайта youtube.comПо социальной сети Facebook распространяется видео, на котором симпатичный геккон пьет воду и улыбается. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвидеовидеороликживотноеигуана