Фото и видео: вокруг муниципального приюта разгорелся скандал Осторожно, кадры могут вас шокировать!
7 декабря 2018, 10:34
Вчера вокруг Таллиннского муниципального приюта для животных на Пальяссааре разгорелся скандал в соцсетях. Анонимный бывший работник приюта опубликовал фото и видео на котором видны антисанитарные условия в приюте и даже погибшие животные.
Шокирующие кадры всерьез обеспокоили общественность, в дело вмешался и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. По его словам, эта новость не соответствует действительности и кто-то пытается испортить репутацию приюта.
Руководство приюта утверждает, что кадры были сделаны давно работником, с которым не сложились отношения, а мусор на территории накопился из-за того, что в приют не приезжал мусоровоз. На данный момент, утверждают руководители учреждения, в приюте все в порядке.