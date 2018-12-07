Фото и видео: вокруг муниципального приюта разгорелся скандал

Шокирующие кадры всерьез обеспокоили общественность, в дело вмешался и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. По его словам, эта новость не соответствует действительности и кто-то пытается испортить репутацию приюта.

Руководство приюта утверждает, что кадры были сделаны давно работником, с которым не сложились отношения, а мусор на территории накопился из-за того, что в приют не приезжал мусоровоз. На данный момент, утверждают руководители учреждения, в приюте все в порядке.