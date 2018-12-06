Дом Chanel отказался от меха и кожи экзотических животных

Он добавил, что их компания отказалась от использования меха и кожи экзотических животных, а именно змей, крокодилов, ящериц и скатов. «Если же говорить о мехе, то компания и раньше выпускала достаточно ограниченное количество товаров из этого натурального материала», – отметил Бруно Павловски.