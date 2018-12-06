Дом Chanel отказался от меха и кожи экзотических животных
6 декабря 2018, 17:13
Все изделия, которые французская компания изготавливает из кожи экзотических животных, будут заменены на искусственные материалы. Об этом заявил президент дома Chanel Бруно Павловски в интервью для журнала Women's Wear Daily, пишет «24ТВ».
Он добавил, что их компания отказалась от использования меха и кожи экзотических животных, а именно змей, крокодилов, ящериц и скатов. «Если же говорить о мехе, то компания и раньше выпускала достаточно ограниченное количество товаров из этого натурального материала», – отметил Бруно Павловски.
Такие действия Chanel приветствовала известная британская организация PETA, которая выступает за этичное отношение к животным.