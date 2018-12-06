Чт, 6.12.2018
  • Барбос
  • Дом Chanel отказался от меха и кожи экзотических животных

Дом Chanel отказался от меха и кожи экзотических животных

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Chanel 'Coco Game Club' Pop-up shop launch party. Game center, Flash Make-up, cocktail and concert on the rooftop of the 'Galeries Lafayette' Store in Paris. Paris, FRANCE - 20/06/2018//PLV_20180620LVU000102/Credit:Laurent VU/SIPA/1806210224

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Все изделия, которые французская компания изготавливает из кожи экзотических животных, будут заменены на искусственные материалы. Об этом заявил президент дома Chanel Бруно Павловски в интервью для журнала Women's Wear Daily, пишет «24ТВ».

Он добавил, что их компания отказалась от использования меха и кожи экзотических животных, а именно змей, крокодилов, ящериц и скатов. «Если же говорить о мехе, то компания и раньше выпускала достаточно ограниченное количество товаров из этого натурального материала», – отметил Бруно Павловски.

Такие действия Chanel приветствовала известная британская организация PETA, которая выступает за этичное отношение к животным.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ