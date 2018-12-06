Не пропустите! В Таллинне пройдет День домашних животных

В грядущую субботу, 8 декабря, с 12 до 16 часов в центре «PetCity Раннамыйза XL» пройдет День домашних животных, на мероприятие ждут четвероногих гостей вместе с их хозяевами, пишет Lemmik.
«Домашнее животное – это лучший друг, идеальный соратник по играм и отличный анти-стресс, и, конечно же, большая ответственность, - говорит исполнительный директор PetCity Хендрик Тибар. – На Дне домашних животных мы поговорим о том, как за ними ухаживать, на месте будут обучающие комнаты, лекции и другие мероприятия, главными героями которых будут, без сомнения, животные».
Одним из самых притягательных объектов дня будет фотоуголок, где можно будет сфотографироваться вместе со своим животным. Тибар сообщил, что программа дня выстроена таким образом, чтобы гости смогли получить действительно важную практическую информацию.
Посетители смогут принять участие и в благотворительной акции – в магазинах PetCity стоят ящики для пожертвований, которые передаются животным приютов Varjupaikade MTÜ.
Животные каждый месяц нуждаются в качественной еде, кошкам нужен песок для лотков, которого уходит более 400 кг в неделю, нужны теплые подстилки, витамины и игрушки.