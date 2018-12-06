Не пропустите! В Таллинне пройдет День домашних животных

«Домашнее животное – это лучший друг, идеальный соратник по играм и отличный анти-стресс, и, конечно же, большая ответственность, - говорит исполнительный директор PetCity Хендрик Тибар. – На Дне домашних животных мы поговорим о том, как за ними ухаживать, на месте будут обучающие комнаты, лекции и другие мероприятия, главными героями которых будут, без сомнения, животные».