Братья Терри и Поттер остались без семьи

Терри и Поттер. ФОТО: личный архив.

Терри и Поттер родились в 2012 году, несмотря на разную внешность, они действительно братья. Всю жизнь эти милые собаки дружно прожили в семье пожилых людей в Вяндра, наслаждаясь любовью хозяев и прогулками в саду.

Недавно счастье закончилось – хозяева собак попали в дом по уходу на лечение. Терри и Поттера на время приютил знакомый их хозяев, но он может держать у себя собак только до субботы. Потом он должен будет уехать на работу и, если собакам не повезет найти до этого времени новых хозяев, их ждет приют.

Собаки кастрированы, здоровы, воспитаны. Они любят играть, хорошо относятся к детям и дружат с собакой знакомых.

Разлучить Терри и Поттера невозможно, поэтому им ищут дом, где могут сразу приютит двух собак.

Сейчас они находятся в Пярнумаа, но при необходимости их доставят в другое место.