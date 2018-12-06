В зоопарке Хельсинки умер лев

Вчера в зоопарке Кореасаари в Хельсинки произошло грустное событие – умер 16-летний лев по имени Мохан. Последний год хищник страдал от проблем с суставами, и зоопарк решил гуманно отпустить его, пишет Lemmik.
Азиатский лев Мохан родился в 2002 году в зоопарке Кельна и через два года переехал в Хельсинки. За свою жизнь Мохан дал жизнь нескольким потомкам, последний из которых родился на свет в 2014 году. В конце жизни лев весил 190 кг и для его больных ног этот вес был слишком большим. Это и стало причиной, по которой было решено усыпить Мохана.
Руководитель зоопарка Санна Хеллстрём говорит, что Мохан не был особенно заинтересован в посетителях, он защищал свою стаю. Хеллстрём отмечает, что навсегда запомнит рев льва, который раздался вчерашним утром и, кажется, был слышен не только в зоопарке. В зоопарке остались две львицы, которым руководство постарается привезти нового главу стаи.