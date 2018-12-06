В зоопарке Хельсинки умер лев

Азиатский лев Мохан родился в 2002 году в зоопарке Кельна и через два года переехал в Хельсинки. За свою жизнь Мохан дал жизнь нескольким потомкам, последний из которых родился на свет в 2014 году. В конце жизни лев весил 190 кг и для его больных ног этот вес был слишком большим. Это и стало причиной, по которой было решено усыпить Мохана.