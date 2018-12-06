Чт, 6.12.2018
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  • Видео: молодой жираф учится бегать

Видео: молодой жираф учится бегать

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В Таллиннском зоопарке живет более 11 000 особей 600 видов животных. Однако в нем нет одного из самых больших животных в мире – жирафа, пишет Lemmik.

А вот в Берлинском зоопарке жирафы живут. Как передает «Репортер», молодой жираф по имени Элла первые недели своей жизни провел во внутренных помещениях, но недавно его выпустили во двор, и Элла счастливо бегает вокруг.

Маленьким жирафам очень важно научиться отлично бегать, чтобы в дикой природе убежать от опасности. Именно этот навык, судя по видео, Элла и отрабатывает.

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