Шерше ля фам: Таллиннский зоопарк надолго останется без амурского тигра

В последние сто лет численность амурских тигров в природе заметно снизилась, сейчас их всего лишь около 400 особей. Вследствие интенсивной деятельности человека сокращается территория обитания амурских тигров, беднеют запасы пищи, им также вредит конкуренция с охотниками, браконьерство и контрабанда. Зоопарки сотрудничают, чтобы восстановить популяции, исчезающие в природе, проводя для этого исследования и способствуя их размножению.

Предложение арендовать тигра в чешский зоопарк поступило от координатора Европейской программы исчезающих видов (EEP) Джо Кука, работающего в зоопарке Лондона. «Это чистокровный амурский тигр, родители которого жили в природе. И сам тигр, и его потомки крайне важны как для будущих зоопарков, так и для программ по защите животных. Опытная мать, амурская тигрица Таня составит хорошую пару Боцману», - сказал Кук. Зоопарк в Злине приближен к условиям естественного обитания животных и должен стать подходящей средой для появления потомства у двух тигров.

Директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран отметил, что по окончании программы тигр вернется в Таллинн, где к тому времени уже будет построен современный вольер – «Долина тигров», в которой можно будет поселить и тигрицу, а пока условия этого не позволяют.