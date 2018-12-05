Протесты и сбор подписей: в Эстонии развернули кампанию против магазинов Prisma

Комментарий Prisma

«Prisma поддерживает свободное от клеток яйцеводство, хотим к этому прийти совместно с производителями и без ультиматумов и односторонних сроков. Резкие изменения в ассортименте могут быть неправильными по отношению к производителям, поскольку в 2012 году после законодательного запрета на использование обычных клеток в Европейском Союзе, куроводы сделали большие инвестиции, - говорит руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket AS Пирет Ланкотс. - Решение о покупке принимает человек, исходя из предпочтений и возможностей. Неправильно принуждать людей покупать товар, которые они не хотят или не в состоянии купить».

Руководитель отдела закупок Prisma Peremarket Каймо Нийтару подтвердил, что из 100 проданных в Prisma яиц 99 являются яйцами кур из клеток, что показывает предпочтения и возможности жителей Эстонии. «Предпочтения людей в отношении яиц кур, не живущих в клетках, меняются медленно, но постоянно – в 2016 году такие яйца покупали 2,3 процента, сейчас – почти 5 процентов людей», - сказал Нийтару.

В ассортименте Prisma уже сейчас есть органические яйца и яйца от кур с птичника, с нового года добавятся куры, выращенные в свободном содержании. Каждое пятое находящееся в ассортименте Prisma яйцо от куры, которая не живет в клетке. Магазины Prisma в сентябре 2012 года стали одними из первых предлагать альтернативу яйцам от кур, содержащихся в клетках. С января 2019 года Prisma будет предлагать только произведенные в Эстонии яйца, что является важным фактом в поддержку местных производителей.