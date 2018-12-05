Протесты и сбор подписей: в Эстонии развернули кампанию против магазинов Prisma

Организация по защите животных Nähtamatud Loomad сегодня начала кампанию, которая призывает торговую сеть Prisma Peremarket отказаться от яиц кур, которые содержатся в клетках. Кампания проходит при сотрудничестве эстонских и финских организаций по защите животных, пишет портал Lemmik.
«За последние годы многие крупные предприятия по всему миру сообщают об отказе продажи яиц от кур, содержащихся в клетках, - прокомментировала руководитель кампании организации Nähtamatud Loomad Биргит Нурмела. – Prisma подчеркивает на своей странице, что предлагает в своих магазинах те товары, которые потребители хотят. Недавно проведенное Kantar Emor исследование показало, что почти 70 процентов эстонцев хотят больший выбор яиц от кур, выращенных в свободном содержании».
Nähtamatud Loomad начала на странице кампании сбор подписей под петицией, которая призывает Prisma отказаться к 2025 году от яиц кур, которых содержат в клетках.
«Маленькие проволочные клетки, в которых сидят сразу несколько десятков птиц, у многих из которых нет перьев и есть повреждения, - ежедневная реальность кур, содержащихся в клетках. Prisma продает яйца с подобных ферм и в Эстонии. Пришло время, чтобы Prisma присоединилась к всемирным компаниям, которые уже отказались от таких яиц и сделали шаг в 21-ый век, прекратив поддерживать фермы, которые содержат кур в маленьких клетках».
Кампания начнется сегодня, 5 декабря, в 18 часов протестами в Таллинне перед торговым центром Кристийне и в Тарту перед магазином Prismа на улице Сыбра. Протесты проведут для того, чтобы призвать Prismа отказаться от продажи яиц от кур, которых содержат в клетках.
Комментарий Prisma
«Prisma поддерживает свободное от клеток яйцеводство, хотим к этому прийти совместно с производителями и без ультиматумов и односторонних сроков. Резкие изменения в ассортименте могут быть неправильными по отношению к производителям, поскольку в 2012 году после законодательного запрета на использование обычных клеток в Европейском Союзе, куроводы сделали большие инвестиции, - говорит руководитель по коммуникациям Prisma Peremarket AS Пирет Ланкотс. - Решение о покупке принимает человек, исходя из предпочтений и возможностей. Неправильно принуждать людей покупать товар, которые они не хотят или не в состоянии купить».
Руководитель отдела закупок Prisma Peremarket Каймо Нийтару подтвердил, что из 100 проданных в Prisma яиц 99 являются яйцами кур из клеток, что показывает предпочтения и возможности жителей Эстонии. «Предпочтения людей в отношении яиц кур, не живущих в клетках, меняются медленно, но постоянно – в 2016 году такие яйца покупали 2,3 процента, сейчас – почти 5 процентов людей», - сказал Нийтару.
В ассортименте Prisma уже сейчас есть органические яйца и яйца от кур с птичника, с нового года добавятся куры, выращенные в свободном содержании. Каждое пятое находящееся в ассортименте Prisma яйцо от куры, которая не живет в клетке. Магазины Prisma в сентябре 2012 года стали одними из первых предлагать альтернативу яйцам от кур, содержащихся в клетках. С января 2019 года Prisma будет предлагать только произведенные в Эстонии яйца, что является важным фактом в поддержку местных производителей.