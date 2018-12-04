Видео читателя: по городу бродят неожиданно проснувшиеся медведи

Сегодня утром жителей Рапла удивили появившиеся ночью в районе улицы Лепику следы, которые дают основание предполагать, что в город попала целая компания медведей. По предварительным данным, их может быть четверо — мать с тремя медвежатами, пишет портал Lemmik.
Первоначально о медведях сообщили в группе Facebook «Raplamaa rahvas» с помощью фотографии медвежьих следов. Комментаторы задались вопросом, почему косолапые до сих пор не спят. Еженедельная газета Raplamaa Sõnumid поделилась в соцсетях видео, на котором запечатлены медвежьи следы.
По словам специалиста Центра окружающей среды Пеэпа Мянни, мать с тремя медвежатами не является нетипичным явлением и гораздо реже встречается, когда медвежат четыре или даже пять. «То, что медведи сейчас бодрствуют, видимо, обусловлено тем, что их разбудили, - говорит Мянни. - Если они по какой-то причине - а обычно это деятельность человека - были потревожены, они поднимаются, гуляют одну-две ночи и ищут новое место для спячки, чтобы там провести зиму».
Мянни добавляет, что пробуждение медведей может произойти на протяжении зимы и каждую зиму происходят случаи, когда медведи из-за деятельности человека просыпаются. То, что город Рапла оказался на медвежьем пути, по словам специалиста, просто совпадение.