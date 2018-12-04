Видео читателя: по городу бродят неожиданно проснувшиеся медведи

Первоначально о медведях сообщили в группе Facebook «Raplamaa rahvas» с помощью фотографии медвежьих следов. Комментаторы задались вопросом, почему косолапые до сих пор не спят. Еженедельная газета Raplamaa Sõnumid поделилась в соцсетях видео, на котором запечатлены медвежьи следы.

По словам специалиста Центра окружающей среды Пеэпа Мянни, мать с тремя медвежатами не является нетипичным явлением и гораздо реже встречается, когда медвежат четыре или даже пять. «То, что медведи сейчас бодрствуют, видимо, обусловлено тем, что их разбудили, - говорит Мянни. - Если они по какой-то причине - а обычно это деятельность человека - были потревожены, они поднимаются, гуляют одну-две ночи и ищут новое место для спячки, чтобы там провести зиму».