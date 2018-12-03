Пн, 3.12.2018
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  • Галерея: в Таллинне прошла выставка приютских кошек

Галерея: в Таллинне прошла выставка приютских кошек

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В минувшую субботу в центре Rocca Al Mare уже в третий раз прошла благотворительная выставка приютских кошек, в ходе которой новые дома обрели 22 животных, пишет Lemmik.

Всего в выставке принимали участие 40 кошек, и ее организатор Клайре Нийлус выразила надежду, что в ближайшие дни кто-то из них тоже получит предложение о доме.

Организатор поблагодарила всех партнеров за поддержку и сказала, что мероприятие будет проводиться и в дальнейшем.

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