Галерея: в Таллинне прошла выставка приютских кошек
3 декабря 2018, 17:05
В минувшую субботу в центре Rocca Al Mare уже в третий раз прошла благотворительная выставка приютских кошек, в ходе которой новые дома обрели 22 животных, пишет Lemmik.
Всего в выставке принимали участие 40 кошек, и ее организатор Клайре Нийлус выразила надежду, что в ближайшие дни кто-то из них тоже получит предложение о доме.
Организатор поблагодарила всех партнеров за поддержку и сказала, что мероприятие будет проводиться и в дальнейшем.