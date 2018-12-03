Галерея: смотрите, как пугающе выглядит охотящийся под водой ягуар

Фотографии были сделаны во французском зоопарке Бордо, их автор – Герберт ван дер Бик. «Даже под водой видна невероятная сила и проворство этого зверя. Неважно, на земле он или в воде, ягуар - серьезная кошка», - говорит фотограф.

По словам ван дер Бика, он пришел в зоопарк именно для того, чтобы запечатлеть ягуаров. «Ягуары для меня одни из самых ярких животных, и я надеюсь когда-нибудь поехать в Южную Америку, чтобы увидеть их в дикой природе. Окружающий мир - удивительное место, а природа – это то, что больше всего меня притягивает», - добавил ван дер Бик.