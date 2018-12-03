Энергичный Каймо ищет того, кому станет верным другом на всю жизнь

Во время прогулок Каймо обязательно должен обнюхать все углы и осмотреть свои владения. Если вы увидели в Каймо своего будущего лохматого друга, свяжитесь с Таллиннским приютом для животных по электронной почте: tallinn@varjupaik.ee, по телефону: 514 1431 или в соцсети Facebook .

Для каждого приютского животного самым большим призом стал бы, безусловно, собственный настоящий дом. Varjupaikade MTÜ, под опекой которого сейчас живет Каймо, вместе с PetCity собирает вещи для приютов в рамках благотворительной кампании. В каждом магазине PetCity есть ящики для пожертвований, содержимое которых передается зоозащитной организации. Каждый клиент PetCity может сам решить, что именно он хочет подарить жителям приютов. В каждом магазине есть список необходимых приютам вещей, который поможет сделать выбор.