Ленивый и толстенький Рай: воспоминания писательницы о своем тигровом доге

Хелла с супругом в 1911 году переехали на дачу в Алберга, у них родилась дочь. Сначала в семье появилась собака по имени Рассу, потом корова Аммуу, за ней – поросенок Нёске.

Самыми последними писательница завела кроликов, но однажды они расплодились, и Хелла обнаружила, что ее ферма полна кроликов-каннибалов. Тогда и пришел через Райя, которого Хелле привел брат ее мужа: «Рай был породистым черно-желтым тигровым догом, которого Вяйнё Вуолийоки откуда-то взял. Но у него уже были две охотничьи собаки, которых он получил с царской фермы в Крыму и которые стоили так дорого, что об их цене никто не смел даже спрашивать.

И тогда все началось. Рай был огромным, но ужасно ленивым. Эти охотничьи собаки по некоторым причинам попали в Финляндию. А именно, они не столько гонялись за зайцами, сколько за овцами! В округе стали пропадать овцы, пошли слухи, что их режет Рай. Вяйно гордо заявил, что это невозможно. / .../ Но однажды он своими глазами увидел, как его охотничьи собаки загнали овец в лесную речку и разодрали их. / .../ Тогда Рай подплыл к овцам, вытащил их на берег, сел и съел. По этой причине Рай и был ленивым и толстеньким.

Тогда Вяйнё сделал то, что должен сделать охотник. Он застрелил обеих дорогих собак в той же реке. /.../ Таким образом Вяйнё пришлось отдать 30 овец в качестве уплаты.

Поскольку Рай привык есть баранину, его прислали к нам на дачу, где овец не водилось. Рай был сильным прекрасным охранником в то время, когда я находилась одна среди леса. Рай был таким внушительным, что почти никто из чужих не заходил к нам в ворота.

Одним красивым утром, когда у наших соседей на даче Хаатая убили корову, случился жуткий скандал. Корова висела в сарае, дверь которого была открыта, и Рай съел половину мяса с нее. Но мы не были уверены, что Рай один мог съесть половину коровы. Но поскольку его вкусы в Алберга были известны, то предположили, что часть мяса он закопал. И мы, конечно, оплатили стоимость половины этой коровы чтобы сохранить отношения с соседями.

Потом Рай заболел собачьей чумой. Я повезла его в Хельсинки к ветеринару, он дал мне лекарства, но сказал, что правильнее было бы застрелить собаку. Но я бы никогда этого не сделала. Что бы сказал Вяйнё! Так что я держала его в столовой, кормила и поила лекарствами, заботилась о нем так хорошо, что он поправился.