Эксперты развенчали мифы о животных: кошка с собакой могут жить мирно, а свинья предпочла бы реку грязной луже

Из всех представителей животного мира домашние питомцы чаще всего становятся героями поговорок. У каждого найдётся знакомая семейная пара, про которую хочется сказать, что они "живут как кошка с собакой".

"Кошки с собаками вполне могут быть хорошими друзьями и комфортно сосуществовать друг с другом на одной территории. Есть несколько видов взаимоотношений между ними: дружеские, нейтральные и агрессивные", - рассказала специалист по поведению животных, кинолог и фелинолог Виталия Кононова. По словам эксперта, агрессия может быть связана со страхом, негативным опытом или охотничьим инстинктом. Она добавила, что ключевым фактором является возраст знакомства животных - чем раньше, тем лучше, прошлый опыт взаимодействия питомца с представителями другого вида, а также правильное поведение хозяина на этапе знакомства кошки и собаки.

Поговорки влияют и на наше представление о том, как животные ведут себя в общении с людьми. Например, такое выражение как "собачья верность" создало чёткий стереотип о преданности этого животного.

"Очень важной составляющей взаимоотношений между собакой и хозяином является привязанность. Это не просто красивое слово, а вполне физиологическое явление, обусловленное определённым сочетанием гормонов. Привязанность обычно вырабатывается у собаки в течение трех-четырёх недель с момента появления в доме. Если взаимоотношения с хозяином хорошие, то она сохраняется на всю жизнь. Для собаки действительно очень важен хозяин, он является её "базой безопасности" - местом, где она чувствует себя спокойнее, увереннее и где захочет укрыться, когда произойдет какое-нибудь страшное событие", - пояснила Кононова. При этом, по словам эксперта, непоследовательность в действиях хозяина и злоупотребление физической силой могут разрушить привязанность к нему питомца.

Грызуны - чуть менее популярные питомцы, но и про них существует немало поговорок. Про вечно занятых людей, у которых не остаётся времени на отдых, мы говорим, что они "загнаны, как белка в колесе". О том, зачем зверьки крутят пресловутое колесо, рассказала зооинженер Ксения Силиванчик. "Мы думаем, что бесцельный бег в колесе – занятие бессмысленное, отчего белки и другие грызуны кажутся нам глупыми. Однако в дикой природе белкам, хомякам и другим грызунам приходится ежедневно преодолевать большие расстояния в поисках пищи", - отметила врач. Она пояснила, что в неволе животным, живущим в ограниченном клеткой пространстве, просто некуда девать энергию, поэтому они и находят себе такое неинтересное, но изматывающее занятие.

Ещё одно часто употребляемое выражение про грызунов – "мышиная возня". Им мы описываем мелкие и недостойные интриги, не приносящие большой выгоды, либо просто излишнюю суетливость. Впрочем, негативная окраска этого словосочетания оправданна лишь при описании поведения людей, считает эксперт. "Мы привыкли относиться к мышам как к вредителям: они разоряют запасы продовольствия, прогрызают мебель и ткани, портят имущество и помечают территорию отходами жизнедеятельности. Однако для них самих это лишь способ найти пищу, обусловленный инстинктами, а вовсе не следствие вредности характера".

На протяжении многих веков человек бок о бок сосуществовал с парнокопытным скотом, что также породило немало стереотипов о поведении и характере парнокопытных. Так, нам кажется естественным выражение "грязный, как свинья". Однако, по мнению Кононовой, такие поговорки, как "свинья везде грязь найдёт", несправедливы по отношению к этим животным.

"Свиньи разделяют места, где они едят и где ходят в туалет. А вываливаются в грязи они лишь для того, чтобы прогнать паразитов и немного охладиться. Если бы в распоряжении свиней была река, то они с удовольствием бы охлаждались в ней, а не в луже. Кстати, дикие кабаны для того, чтобы справиться с жарой и паразитами, обычно вываливаются в глине", - поделилась специалист, добавив, что по интеллекту они не уступают собакам.

Не менее часто употребляемыми являются и фразеологизмы о домашних птицах. Например, про глупых людей принято говорить, что у них "куриные мозги". Тем не менее, и этому стереотипу нашлось опровержение.