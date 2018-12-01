Сб, 1.12.2018
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  • В Таллиннском зоопарке во время Адвента можно понаблюдать за кормлением животных

В Таллиннском зоопарке во время Адвента можно понаблюдать за кормлением животных

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Амурский леопард в Таллиннском зоопарке.

ФОТО: Toomas Huik

В этом году декабрь в Таллиннском зоопарке будет интереснее обычного – каждое воскресенье со 2 по 30 декабря посетители смогут увидеть процесс кормления животных и послушать интересные истрории о них, пишет Lemmik.

Гости зоопарка увидят, как и чем кормят японских макак, сурикатов и амурского леопарда.

Наблюдать за кормлением и слушать истории можно в сторого  определенные часы:

В 10:30 – кормят японских макак.

В 12.00 – сурикатов в малом тропическом доме.

В 13.00 -  обедает амурский леопард.

Зимний билет в зоопарк стоит дешевле обычного, но нужно учесть, что кассы закрываются в 15.00, а для прогулок зоопарк открыт до 17.00.

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