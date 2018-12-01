В Таллиннском зоопарке во время Адвента можно понаблюдать за кормлением животных
1 декабря 2018, 16:09
В этом году декабрь в Таллиннском зоопарке будет интереснее обычного – каждое воскресенье со 2 по 30 декабря посетители смогут увидеть процесс кормления животных и послушать интересные истрории о них, пишет Lemmik.
Гости зоопарка увидят, как и чем кормят японских макак, сурикатов и амурского леопарда.
Наблюдать за кормлением и слушать истории можно в сторого определенные часы:
В 10:30 – кормят японских макак.
В 12.00 – сурикатов в малом тропическом доме.
В 13.00 - обедает амурский леопард.
Зимний билет в зоопарк стоит дешевле обычного, но нужно учесть, что кассы закрываются в 15.00, а для прогулок зоопарк открыт до 17.00.