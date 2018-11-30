Выброшенная на улицу бывшим хозяином Пярл надеется обрести новый дом
30 ноября 2018, 17:10
Можете ли вы представить, что красивую и дружелюбную кошку по имени Пярл хозяин выгнал на улицу накануне зимы? Так, будто Пярл – всего лишь мусор, пишет Lemmik.
Несколько дней Пярл жила в картонной коробке, пока ее не заметили добрые люди и не пришли на помощь. Сейчас маленькая Пярл находится в приюте и надеется обрести новый, теперь уже настоящий, дом.
Это добрая, отзывчивая, практически терапевтическая кошка, которая влияет на людей успокаивающе.
Если вы хотите дать Пярл любовь и семью, напишите в приют по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.