Пт, 30.11.2018
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  • Выброшенная на улицу бывшим хозяином Пярл надеется обрести новый дом

Выброшенная на улицу бывшим хозяином Пярл надеется обрести новый дом

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Пярл.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Можете ли вы представить, что красивую и дружелюбную кошку по имени Пярл хозяин выгнал на улицу накануне зимы? Так, будто Пярл – всего лишь мусор, пишет Lemmik.

Несколько дней Пярл жила в картонной коробке, пока ее не заметили добрые люди и не пришли на помощь. Сейчас маленькая Пярл находится в приюте и надеется обрести новый, теперь уже настоящий, дом.

Это добрая, отзывчивая, практически терапевтическая кошка, которая влияет на людей успокаивающе.

Если вы хотите дать Пярл любовь и семью, напишите в приют по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.

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