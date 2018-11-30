Вопрос ветеринару: почему у кошек на деснах черные точки?

Не видя точек, сложно сказать, в чем может быть дело. Поскольку кошка молодая, вполне возможно, что это проявляется естественный пигмент десен.

Вероятность того, что пятна вызваны сменой жидкости для полоскания, по моему мнению, низка. На всякий случай все-таки покажите животное врачу, чтобы получить точный ответ и не беспокоиться. Сейчас хороший момент для осмотра полости рта кошки еще и потому, что молочные зубы или уже сменились, или вот-вот поменяются, так что врач сможет проверить, все ли с этим в порядке.