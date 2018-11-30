Друг познается в беде: оставшимся без крова животным Украины можно сделать рождественский подарок

Волонтер Эстонского общества защиты животных (ELS) некоторое время назад встретился с представителем украинской зоозащитной организации «Вместе» и узнал об условиях, в которых живут животные этой страны, пишет Lemmik. Ситуация очень плоха – местные зоозащитники испытывают серьезные трудности в обеспечении животным питания и гигиены, не говоря уже о ветеринарной помощи.
Поэтому ELS призывает всех жителей Эстонии объединиться и помочь четвероногим жителям Украины, которые страдают от голода и болезней. Пожертвования собираются до 17 декабря.
«Положение действительно ужасное. Нуждающихся в помощи животных очень много, есть и собаки и кошки с серьезными травмами. Ознакомившись с ситуацией на месте, мы решили, что не можем бросить друзей в беде», - прокомментировали специалист по связям с общественностью и маркетингу ELS Гейт Карураху.
Животным Украины можно помочь как едой, так и предметами гигиены. Те, кто может передать обществу корма и другие вещи, могут сделать денежное пожертвование. За собранные деньги будет куплено все необходимо и оплачены транспортные расходы.
Список необходимых вещей: еда, ошейники и поводки, лекарства от глистов, лекарства от блох (капли, ошейники, шампуни), средства для промывания и обработки ран, бинты, дерматологические шампуни.
Чтобы передать животным рождественские подарки, свяжитесь с ELS по электронной почте: info@loomakaitse.ee или по телефону: 5267117.
Пожертвование можно сделать и на мероприятиях, информация о которых есть на домашней странице организации.
Деньги можно перевести на счет в банке:
Получатель: Eesti Loomakaitse Selts
Пояснение: Ukraina.
LHV Pank – EE977700771001365439
SEB – EE791010002019856000
Swedbank – EE332200221041248998
Nordea Pank – EE541700017003583931