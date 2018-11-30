Друг познается в беде: оставшимся без крова животным Украины можно сделать рождественский подарок

Поэтому ELS призывает всех жителей Эстонии объединиться и помочь четвероногим жителям Украины, которые страдают от голода и болезней. Пожертвования собираются до 17 декабря.

«Положение действительно ужасное. Нуждающихся в помощи животных очень много, есть и собаки и кошки с серьезными травмами. Ознакомившись с ситуацией на месте, мы решили, что не можем бросить друзей в беде», - прокомментировали специалист по связям с общественностью и маркетингу ELS Гейт Карураху.

Животным Украины можно помочь как едой, так и предметами гигиены. Те, кто может передать обществу корма и другие вещи, могут сделать денежное пожертвование. За собранные деньги будет куплено все необходимо и оплачены транспортные расходы.

Список необходимых вещей: еда, ошейники и поводки, лекарства от глистов, лекарства от блох (капли, ошейники, шампуни), средства для промывания и обработки ран, бинты, дерматологические шампуни.

Чтобы передать животным рождественские подарки, свяжитесь с ELS по электронной почте: info@loomakaitse.ee или по телефону: 5267117.

Пожертвование можно сделать и на мероприятиях, информация о которых есть на домашней странице организации.

Деньги можно перевести на счет в банке:

Получатель: Eesti Loomakaitse Selts

Пояснение: Ukraina.

LHV Pank – EE977700771001365439

SEB – EE791010002019856000

Swedbank – EE332200221041248998