Видео: в Англии открыли дом престарелых для ленивцев
30 ноября 2018, 13:13
Дома престарелых нужны не только людям, пожилые животные тоже заслуживают места, где они могли бы спокойно встретить старость, пишет Lemmik.
Вместо того, чтобы завести молодых и способных к размножению ленивцев, работники фермы «Фолли» в Пембрукшиле решили взять под свою опеку старых животных, которые уже не могут жить в зоопарках.
Работники к каждому ленивцу находят индивидуальный подход, чтобы сделать их жизнь как можно более удобной. Таким образом ферма помогает зоопаркам сохранить популяцию ленивцев – на место старых животных приходят молодые особи.