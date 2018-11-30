Пт, 30.11.2018
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  • Видео: в Англии открыли дом престарелых для ленивцев

Видео: в Англии открыли дом престарелых для ленивцев

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Ленивец

ФОТО: Wikipedia.org

Дома престарелых нужны не только людям, пожилые животные тоже заслуживают места, где они могли бы спокойно встретить старость, пишет Lemmik.

Вместо того, чтобы завести молодых и способных к размножению ленивцев, работники фермы «Фолли» в Пембрукшиле решили взять под свою опеку старых животных, которые уже не могут жить в зоопарках.

Работники к каждому ленивцу находят индивидуальный подход, чтобы сделать их жизнь как можно более удобной. Таким образом ферма помогает зоопаркам сохранить популяцию ленивцев – на место старых животных приходят молодые особи.

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